Arrestan a sacerdote acusado de abusar de dos hermanas en Villa Los Almácigos

El silencio de dos hermanas, guardado por más de 20 años, comenzó a transformarse en voz de justicia este sábado, cuando las autoridades ejecutaron una orden de arresto contra el sacerdote Ancelmo Alejandro Peña Sánchez, acusado de haber abusado sexualmente de ellas durante su niñez en el municipio Villa Los Almácigos, provincia Dajabón.

Las denunciantes, identificadas como Dinelcy y Eneldy Núñez, hijas de la señora Ceni Toribio, decidieron alzar la voz después de décadas de cargar con una herida que, aseguran, les marcó la vida.

"Por muchos años callamos, pero hoy queremos justicia", expresó una de ellas en el reportaje que destapó el caso, difundido por la periodista Alicia Ortega a principios de septiembre.

Según relataron, los hechos ocurrieron cuando el religioso gozaba de la confianza de la comunidad y de su familia, situación que fue aprovechada para cometer los abusos.

El sacerdote, que hoy tiene 61 años y se desempeñaba como capitán capellán castrense del Ejército de la República Dominicana, había dejado Villa Los Almácigos hace varios años y residía en el municipio Esperanza, provincia Valverde.

La orden de arresto, emitida por la magistrada Anabel Rodríguez Peralta, jueza del distrito judicial de Santiago Rodríguez, fue ejecutada por agentes del Dicrim en horas de la tarde, y el sacerdote ya se encuentra detenido para fines de investigación.

Reacciones

El caso ha generado gran conmoción en la zona, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino también porque reabre el debate sobre el papel de las instituciones religiosas en la protección de la niñez y la necesidad de garantizar que hechos como estos no queden en la impunidad.

Organizaciones comunitarias y de derechos humanos han manifestado su apoyo a las hermanas Núñez, resaltando el valor de romper el silencio después de tantos años. "Este arresto envía un mensaje claro: aunque tarde, la justicia debe llegar para las víctimas de abuso", señaló un representante comunitario.

Las autoridades confirmaron que el expediente se sustenta en violaciones a los artículos .330, 331, 332 y 333 del Código Penal Dominicano, así como en el artículo 396 de la Ley 136-03, que protege los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Mientras avanza el proceso, la comunidad de Villa Los Almácigos vive entre la indignación y la esperanza, recordando que detrás de cada expediente legal hay vidas que reclaman reparación y dignidad.