estación del metro
estación del metro

Narran cómo ocurrió accidente en que autobús se estrelló con estación del metro

El impacto destruyó la entrada de la estación Pedro Francisco Bonó, de la avenida John F. Kennedy esquina Núñez de Cáceres

Una mujer resultó herida; testigos dicen que el conductor del autobús cruzó en rojo

  • Daniela Pujols - Twitter
Narran cómo ocurrió accidente en que autobús se estrelló con estación del metro
Así quedó la entrada de la estación Pedro Francisco Bonó, de la avenida John F. Kennedy esquina Núñez de Cáceres, luego de que un autobús de la compañía Caribe Tours se estrelló. (DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI)

El autobús de la empresa Caribe Tours que se estrelló la noche del viernes en la estación Pedro Francisco Bonó, en la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, dejando herida a una colaboradora de la Opret, también impactó un vehículo blanco en el que iban dos personas. 

El hecho ocurrió a las 9:04 de la noche en la intersección de la avenida John F. Kennedy, esquina Núñez de Cáceres, chocando finalmente en la entrada de la estación del Metro, que resultó con daños importantes, igual que el autobús.

  • Las partes del concreto y los cristales rotos llegaban casi a la escalera eléctrica de la estación, por lo que se suspendió temporalmente la llegada de trenes en esa parada. En el lugar estaban anoche presentes miembros de la Policía Nacional.

"Se fue en rojo"

Infografía
(FOTOS: DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO DOMINICI)
Infografía
Infografía
Infografía
Así quedó la caseta de entrada de la estación Pedro Francisco Bonó en la Núñez de Cáceres.
Así quedó la caseta de entrada de la estación Pedro Francisco Bonó en la Núñez de Cáceres.

De acuerdo con versiones recababas por Diario Libre, el autobús venía desde la provincia de Santiago a Santo Domingo con menos de una decena de pasajeros.

Presuntamente cruzó la avenida Núñez de Cáceres con el semáforo en rojo, al tiempo en que también iba doblando hacia a la Kennedy un vehículo blanco con dos personas a bordo, un hombre y una mujer de 21 años cada uno.

  • Una joven, que prefirió no identificarse, narró que quienes iban en el otro vehículo eran sus amigos, que se disponían a cruzar la Kennedy para recogerla a ella y continuar de ahí a otro lugar. 

"La guagua de Caribe Tours venía de allá (dirección oeste-este) y cruzó en rojo y ocurrió el impacto. Antes de que los pasajeros se desmontaran él (el conductor) se fue", dijo.

Abundó que la pareja de amigos fueron llevados a emergencias para observación y que afortunadamente se encuentran bien. "Ellos están en shock", afirmó.

"Gracias a Dios que esto fue en la noche y un día como hoy en que había cerrado todo (por las lluvias)", refiriéndose a que la estación es concurrida y pudo haber ocurrido una tragedia.

Al momento de su declaración, una grúa se estaba llevando el vehículo chocado.

RELACIONADAS

Lesiones leves

Infografía
Infografía

En tanto que, del lado de la empresa Caribe Tour llegó sobre las 10 de la noche un personal en una guagua más pequeña a llevarse a los pasajeros varados tras el accidente. Ellos no ofrecieron declaraciones.

  • Hasta el momento no se ha identificado al conductor.

Elwin Ricardo Jupiter, un pasajero canadiense de 57 años, dijo a Diario Libre estar en "shock" y "sorprendido" y mostró un leve rasguñó en una pierna. El pasajero respondió en inglés cómo sucedió el hecho: "Estábamos sentados atrás y el autobús dejó algunas personas (pasajeros) y empezamos a movernos bien rápido y de pronto sentimos a todo el mundo irse hacia delante, todos saltamos de los asientos. Fue muy chocante".

El pasajero canadiense Elwin Ricardo Jupiter muestra su herida.
El pasajero canadiense Elwin Ricardo Jupiter muestra su herida. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)
Elwin Ricardo Jupiter, uno de los pasajeros, muestra los rasguños en una de sus piernas. 
Elwin Ricardo Jupiter, uno de los pasajeros, muestra los rasguños en una de sus piernas. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó que el accidente ocurrió a las 9:04 y como medida preventiva, suspendió temporalmente la parada de trenes en esa estación, hasta que se concluyan las revisiones técnicas y de seguridad necesarias. La herida es una colabora de la Opret, que se encuentra bajo evaluación médica.

Escena del accidente.
Escena del accidente. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)
Infografía
Escombros de cristales y concreto en la estación Pedro Francisco Bonó del metro. 
Escombros de cristales y concreto en la estación Pedro Francisco Bonó del metro. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)
Personas en el lugar del accidente. 
Personas en el lugar del accidente. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)
Infografía
Apasionada por el arte, la cultura, el turismo y la radio. Escribe para la sección Revista de Diario Libre. Egresada de Comunicación Social por la UASD y del Máster en Comunicación e Identidad Corporativa por la UNIR.