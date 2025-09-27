La noche del viernes un autobús de la empresa Caribe Tours colisionó contra la caseta de acceso a la estación Pedro Francisco Bonó, que pertenece a la Línea 2 del Metro de Santo Domingo, ubicada en la avenida John F. Kennedy esquina Núñez de Cáceres.

La mañana de este sábado, la empresa ofreció mediante un comunicado su versión sobre el accidente y afirma que se produjo luego de que una de sus unidades fuera impactada por una jeepeta marca Jetour, blanca, que se desplazaba en dirección norte- sur, "a alta velocidad y sin respetar la luz roja del semáforo".

Sostienen que el choque con la jeepeta provocó que el autobús perdiera el control y colisionara con la estación del metro. La empresa aseguró que ninguno de los pasajeros resultó herido.

"Reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la seguridad de nuestros pasajeros, colaboradores y de toda la ciudadanía", expresó Caribe Tours en su comunicado publicado en redes sociales. La compañía agregó que están en disposición de colaborar con las autoridades competentes en el proceso de investigación para esclarecer lo sucedido.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/27/whatsapp-image-2025-09-27-at-112525-am-88be38b2.jpeg Comunicado en Instagram por parte de Caribe Tours. (FUENTE EXTERNA.)

Suceso

El accidente, registrado cerca de las 9:04 de la noche, provocó daños materiales en la estación y dejó una empleada de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) herida, quien fue trasladada a un centro de salud.

Las operaciones en la estación Pedro Francisco Bonó fueron suspendidas de manera temporal para realizar inspecciones técnicas y de seguridad.