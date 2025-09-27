Fiscal sobre muerte de empresario español: "Hasta ahora todo indica que se trata de un suicidio"

Fotografía de archivo del vehículo en que fue hallado el empresario español Antonio Jiménez López, de 59 años. ( FUENTE EXTERNA )

La Fiscalía de la provincia Valverde mantiene abiertas las investigaciones sobre la muerte del empresario español Antonio Jiménez López, de 59 años, cuyo cadáver fue hallado el pasado lunes 22 de septiembre dentro de su vehículo en la carretera La Trujillista, en la comunidad de Damajagua, distrito municipal El Maizal.

El fiscal titular de Valverde, Víctor Manuel Mejía, confirmó este sábado 27 de septiembre que las indagatorias iniciales apuntan a que la causa podría ser un suicidio, aunque aseguró que se profundiza la investigación para descartar cualquier intervención de terceros.

En declaraciones telefónicas a Diario Libre, manifestó: "Hasta ahora todo indica que se trata de un suicidio. Estamos avanzando en la investigación para dar más detalles".

Jiménez López fue encontrado con un disparo en la cabeza y, según reportes preliminares, llevaba entre 11 y 20 horas muerto al momento de localizar el vehículo.

Las autoridades dominicanas han reforzado las diligencias en el lugar del hallazgo, incluyendo la preservación de la escena y el análisis de pruebas físicas y testimoniales.

El fiscal reiteró que el proceso de investigación aún se encuentra en una etapa incipiente, pero que se siguen todos los protocolos para determinar de manera definitiva las circunstancias de la muerte del ciudadano español.