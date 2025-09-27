La tranquilidad del casco urbano del municipio San Fernando, en la provincia Montecristi, se vio interrumpida la madrugada de este sábado, cuando un voraz incendio consumió por completo la histórica Villa Doña Emilia, ubicada en la calle Duarte, justo frente al emblemático reloj público y al Club del Comercio.

Las llamas, visibles desde distintos puntos, rápidamente redujeron a cenizas la estructura, que por décadas fue referencia arquitectónica y cultural de Montecristi. Testigos narraron momentos de desesperación mientras vecinos y curiosos se aglomeraban, intentando sin éxito contener el fuego antes de la llegada de los bomberos.

"Es un pedazo de la historia de Montecristi que se nos va entre el humo", expresó con tristeza un residente de la zona, al recordar que la villa había sido escenario de innumerables encuentros sociales y un símbolo de la memoria colectiva de la ciudad.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/27/whatsapp-image-2025-09-27-at-73653-am-27d7b99b.jpeg Vista del incendio que destruyó por completo la Villa Doña Emilia, una vivienda antigua ubicada frente al Reloj Público de Montecristi. (FUENTE EXTERNA)

Te puede interesar Incendio destruye a cuatro viviendas en Santiago

Investigan las causas

Las causas del siniestro aún no han sido establecidas, y las autoridades trabajan en el lugar para sofocar los últimos focos del fuego. No se han reportado pérdidas humanas, pero los daños materiales son totales.

El hecho ha generado gran consternación en la población, al tratarse de una edificación icónica que formaba parte del patrimonio urbano de Montecristi.

La noticia sigue en desarrollo y se espera que las autoridades ofrezcan más detalles en las próximas horas.