Las autoridades dominicanas extraditaron este fin de semana a dos ciudadanos requeridos por tribunales estadounidenses por delitos relacionados con el tráfico de fentanilo y cocaína. La entrega se realizó en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (JFPG), donde los imputados abordaron un vuelo con destino a Estados Unidos.

Los extraditados son Starlin Alexander Valdez de los Santos, alias "Dopeboy", y Edwin Rodríguez Grullón, quienes fueron entregados a oficiales norteamericanos en cumplimiento de los decretos 479-25 y 463-25.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/27/extraditados-615aa670.jpg

Valdez de los Santos enfrenta cargos en un tribunal del Distrito de Nuevo Hampshire por asociación delictuosa para distribuir y poseer sustancias controladas, específicamente fentanilo, en violación a varias secciones del título 21 del Código de Estados Unidos.

Por su parte, Rodríguez Grullón es requerido por un tribunal del Distrito Sur de Nueva York, acusado de asociación delictuosa para distribuir y poseer cinco kilogramos o más de una sustancia con contenido detectable de cocaína.

Ambos fueron capturados en operativos de búsqueda realizados en abril y agosto de 2025, en las provincias de Santiago y Peravia.

Coordinación entre autoridades

La extradición fue coordinada por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el apoyo de los Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), como parte del compromiso conjunto de combatir el narcotráfico y el delito transnacional.

Las autoridades dominicanas destacan que este tipo de acciones refuerzan la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado, y consolidan los mecanismos de búsqueda y captura de fugitivos requeridos por la justicia de Estados Unidos y otros países.