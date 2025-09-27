Tres jóvenes murieron y otros cinco resultaron heridos en un accidente de tránsito registrado a las 12:37 de la madrugada de este sábado, en la avenida Hispanoamericana, en la provincia Santiago.

El hecho ocurrió cuando una yipeta Mitsubishi Sport, blanca, en la que se desplazaban ocho jóvenes, sufrió un deslizamiento y posteriormente impactó contra un poste del tendido eléctrico.

Algunas versiones obtenidas indican que el vehículo circulaba a una velocidad muy alta al momento del deslizamiento.

Reporte preliminar

De acuerdo con el reporte preliminar, entre los fallecidos figura el conductor del vehículo, de 16 años de edad.

Los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud, incluyendo la Clínica Unión Médica, el Hospital HOMS y el Hospital José María Cabral y Báez.

Las autoridades se presentaron en el lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos y coordinar el traslado de los lesionados.