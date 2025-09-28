Varios sectores de Santo Domingo Oeste tendrán interrupción eléctrica este domingo
Desde las 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, anuncia Edesur
La distribuidora de electricidad Edesur Dominicana anunció interrupción eléctrica, desde las 9:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, para varios sectores del municipio de Santo Domingo Oeste.
El "apagón" programado se hará para facilitar los trabajos de construcción del paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero, esquina avenida Isabel Aguiar, que realiza el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Sectores afectados
En un anuncio, Edesur cita, entre los sectores que serán afectados, Herrera (parcial), residencial Los Divinos, Paraiso, Buenos Aires de Herrera, (parcial), Zona Industrial de Herrera, residencial Anaconda, Bo. Josué, Herrera, Los Coroneles , Libertador de Herrera, residencial Rosmil, entre otros.
Para mejorar tránsito
Con el paso a desnivel, tipo trinchera, en la avenida Prolongación 27 de febrero con Isabel Aguiar, el Gobierno espera solucionar el nudo vial que desde hace varios años afecta esa parte de la ciudad.