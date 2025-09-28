×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
interrupción eléctrica
interrupción eléctrica

Varios sectores de Santo Domingo Oeste tendrán interrupción eléctrica este domingo

Desde las 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, anuncia Edesur

    Expandir imagen
    Varios sectores de Santo Domingo Oeste tendrán interrupción eléctrica este domingo
    Desde las 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, no habrá luz eléctrica en varios sectores del Santo Domingo Oeste. La interrupción eléctrica la anunció Edesur Dominicana. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

     La distribuidora de electricidad Edesur Dominicana anunció interrupción eléctrica, desde las 9:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, para varios sectores del municipio de Santo Domingo Oeste.

    El "apagón" programado se hará para facilitar los trabajos de construcción del paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero, esquina avenida Isabel Aguiar, que realiza el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

    Sectores afectados

    En un anuncio, Edesur cita, entre los sectores que serán afectados, Herrera (parcial), residencial Los Divinos, Paraiso, Buenos Aires de Herrera, (parcial), Zona Industrial de Herrera, residencial Anaconda, Bo. Josué, Herrera, Los Coroneles , Libertador de Herrera, residencial Rosmil, entre otros.

    Para mejorar tránsito

    Con el paso a desnivel, tipo trinchera, en la avenida Prolongación 27 de febrero con Isabel Aguiar, el Gobierno espera solucionar el nudo vial que desde hace varios años afecta esa parte de la ciudad.

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.