Tragedia en la avenida Hispanoamericana expone el problema de accidentes entre jóvenes en Santiago

La madrugada del sábado 27 de septiembre volvió a poner en evidencia la magnitud del problema de los accidentes de tránsito en la provincia de Santiago, donde el 42 % de las víctimas corresponde a hombres menores de 30 años.

Ocho adolescentes viajaban en una yipeta por la avenida Hispanoamericana cuando el vehículo, a gran velocidad, impactó un poste del tendido eléctrico. Tres de los ocupantes fallecieron y cinco permanecen ingresados en centros de salud privados.

Cuatro de los heridos están en condición estable, mientras que uno será sometido a cirugía en las próximas horas. Todos reciben atención médica en unidades de cuidados intensivos del Hospital Metropolitano de Santiago (HOMS) y la Unión Médica del Norte.

De acuerdo con cifras del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi) del Intrant, Santiago registró en 2024 que el grupo de 20 a 24 años concentra el 17.8% de las muertes por accidentes de tránsito, seguido por jóvenes de 25 a 29 años (13.8%) y de 15 a 19 años (10.4%).

También se reportaron víctimas en edades de 10 a 14 años (1.3%).

En cuanto al género, el 86.9% de los fallecidos fueron hombres, frente a un 12.2% de mujeres, lo que confirma que los varones son los más afectados en este tipo de siniestros.

Velatorios de las víctimas

Los restos de los tres fallecidos comenzaron a recibir sepultura este domingo. En la funeraria Blandino se vela a un adolescente de 17 años, cuyo entierro fue programado para las 2:00 de la tarde.

Mientras tanto, los cuerpos de otros dos son expuestos en el Jardín Memorial Fuente de Luz, donde también serán sepultados. Los familiares prefirieron no ofrecer declaraciones a la prensa.

Un video de seguridad captado en las inmediaciones muestra cómo la yipeta circulaba a gran velocidad y estuvo a punto de impactar a un motorista antes del choque contra el poste.

Estadísticas reflejan alta mortalidad juvenil



Consternación en la comunidad

La tragedia ha generado dolor entre familiares, amigos y vecinos de los adolescentes, que permanecían reunidos en los velatorios.

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) mantiene las investigaciones sobre el caso.