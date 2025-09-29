Joven de 19 años pierde la vida en accidente de tránsito en Higüey

Un joven falleció de 19 años perdió la vida tras registrarse un accidente de tránsito. Las autoridades investigan las circunstancias del hecho. ( FUENTE EXTERNA )

Un joven identificado como Rafaelito Castillo, de 19 años, falleció la tarde de ayer domingo tras verse involucrado en un accidente de tránsito en la carretera Higüey–San Rafael del Yuma, próximo al elevado de la Autovía del Coral, en el municipio Salvaleón de Higüey.

Castillo, quien se dedicaba al oficio de la pintura, conducía una motocicleta Suzuki AX100, color negro, sin portar casco protector al momento del accidente, cuando colisionó con un vehículo Ford Escape SE 4WD, color gris, conducido por un comerciante identificado como René Pion Melo, de 63 años, quien resultó ileso.

Investigan suceso

El hecho ocurrió alrededor de las 5:30 de la tarde. El cuerpo de la víctima fue levantado por la médico legista de turno, doctora Ruth Almazar, y posteriormente entregado a sus familiares.

Los vehículos involucrados fueron trasladados al Centro de Retención Vehicular de Anamuya, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.