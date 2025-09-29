Deslizamientos en la carretera La Vega–Jarabacoa son una amenaza para los conductores

Grandes rocas desprendidas en el tramo conocido como La Virgen, en la carretera La Vega–Jarabacoa. Los deslizamientos de tierra continúan en la zona. ( FUENTE EXTERNA )

Los deslizamientos de tierra y rocas en el tramo conocido como La Virgen, en la carretera La Vega–Jarabacoa, continúan siendo un serio peligro para conductores y visitantes, especialmente durante la temporada de lluvias.

Se trata de un problema histórico en la zona, donde enormes piedras se desprenden de la ladera de la montaña y han provocado múltiples incidentes.

El ingeniero Juan Manzueta, contratista a cargo de los trabajos de ampliación de la vía, llamada Federico Basilis, explicó que la solución definitiva será remover por completo la lomita desde donde se originan los derrumbes.

"Estamos trabajando del lado trasero de la montaña para desmontarla en su totalidad y así evitar que vuelvan a caer piedras", informó.

Aseguró que con esto no habrá más deslizamientos en el futuro.

El director del distrito municipal de Buena Vista, Stanley Ureña, recordó que en el lugar se han producido derrumbes.

Confió en que la intervención que realiza el Gobierno Central resolverá una situación que pone en riesgo la vida de quienes transitan por esa carretera.

Destacó que el turismo es vital para Jarabacoa y las comunidades aledañas "y si no corregimos este problema, los visitantes dejarán de venir por temor a los derrumbes".

Por su parte, Roberto Ureña, presidente del Concejo de Regidores de Jarabacoa, informó que ya notificó al ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, sobre la peligrosidad de este tramo y la necesidad de adoptar medidas preventivas.

Señaló que el ministro encomendó al viceministro Robinson Durán, de Supervisión y Fiscalización, dar seguimiento a los trabajos y garantizar la seguridad de los transeúntes.

Temor

Los conductores que transitaban por la zona sienten temor debido a que este tramo es conocido por los constantes deslizamientos de tierra y piedras, sobre todo en épocas de lluvias.

Se recuerda que recientemente una roca de gran tamaño se desprendió de la ladera e impactó una camioneta que transitaba por el tramo vial.

Mientras avanzan los trabajos de ampliación, los usuarios de la carretera La Vega–Jarabacoa están esperanzados en que los actuales trabajos prometen una solución definitiva a la problemática.