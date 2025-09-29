×
Los Mina
Los Mina

VIDEO | Inacif entrega cuerpo de Yostín, niño víctima de rapto y abuso sexual en Los Mina

El principal sospesocho fue apresado y será sometido a la justicia en las próximas horas

    El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) entregó pasado el mediodía de este lunes el cuerpo de Yostín, un niño de 10 años asesinado y abusado sexualmente, encontrado en una zona boscosa del sector Los Pinos, en Sabana Perdida, municipio Santo Domingo Norte.

    El cadáver será velado en la Funeraria Municipal de Los Mina y, posteriormente, sepultado en el cementerio de la referida localidad.

    Desde tempranas horas los familiares y vecinos permanecían con rostros llenos de dolor y consternación a las afueras de la morgue, tratando de asimilar la tragedia mientras esperaban los restos del menor. "Queremos que nos lo entreguen diez minutos, que nos lo suelten", comentó un allegado.

    El agresor y el hecho

    • Cámaras de seguridad registraron el momento en que Yostín, con una pelota en la mano y un pantalón rojo, caminaba junto a José Antonio Glass el pasado sábado. Desde ese instante, se perdió el rastro del niño.

    Según el informe policial, cerca de las 9:00 de la noche, casi tres horas después del secuestro y tras presuntamente consumar el crimen, Glass regresó al sector y se acercó a la esquina próxima a la vivienda del niño, como si nada hubiera ocurrido. 

    Sin embargo, vecinos lo reconocieron y alertaron a las autoridades, mientras él permanecía en silencio sobre el paradero del menor, hasta que su cuerpo fue hallado en una zona boscosa en Sabana Perdida. 

    El informe de la Subdirección de Investigaciones Criminales (Dicrim) señaló que el menor presentaba traumas en el cuello

    La Policía Científica recolectó la bola de baloncesto con la que jugaba el niño, un pantalón rojo, unas chancletas negras, un bolígrafo y unos pantaloncillos multicolor con los que fue visto por última vez.

    El hombre fue apresado y será sometido a la justicia en las próximas horas.

      Egresada de la Universidad Católica Santo Domingo. Apasionada por el periodismo humano, con experiencia destacada en temas políticos, culturales y de moda.