Hombre dispara a la expareja cuando salía de una oficina en una plaza de Moca
La víctima, identificada como Katerine González, fue ingresada a un centro de salud con una herida en la pierna izquierda
Un hombre hirió de bala a su expareja la tarde de este domingo, mientras ella salía de una oficina en una plaza comercial de esta ciudad, en la provincia Espaillat.
La víctima fue identificada como Katerine González, quien fue asistida por personal del 9-1-1 y trasladada a un centro de salud, donde permanece recibiendo atenciones médicas.
Herida en la pierna
De acuerdo con el reporte médico, la joven resultó con una herida de proyectil en la pierna izquierda.
El presunto agresor es Francisco Alberto López Salcedo, quien tras cometer el hecho emprendió la huida.
La Policía Nacional informó que mantiene un operativo de búsqueda para dar con su paradero.
Hasta el momento se desconocen las circunstancias que originaron el intento de homicidio.