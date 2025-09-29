×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Feminicidio
Feminicidio

Hombre dispara a la expareja cuando salía de una oficina en una plaza de Moca

La víctima, identificada como Katerine González, fue ingresada a un centro de salud con una herida en la pierna izquierda

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Hombre dispara a la expareja cuando salía de una oficina en una plaza de Moca
Feminicidio: La víctima, identificada como Katerine González, fue ingresada a un centro de salud con una herida en la pierna izquierda. (FUENTE EXTERNA.)

Un hombre hirió de bala a su expareja la tarde de este domingo, mientras ella salía de una oficina en una plaza comercial de esta ciudad, en la provincia Espaillat.

La víctima fue identificada como Katerine González, quien fue asistida por personal del 9-1-1 y trasladada a un centro de salud, donde permanece recibiendo atenciones médicas.

Herida en la pierna

De acuerdo con el reporte médico, la joven resultó con una herida de proyectil en la pierna izquierda.

El presunto agresor es Francisco Alberto López Salcedo, quien tras cometer el hecho emprendió la huida.

La Policía Nacional informó que mantiene un operativo de búsqueda para dar con su paradero.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias que originaron el intento de homicidio.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.