Un niño de dos años resulta herido de bala durante asalto en Higüey

Imagen ilustrativa de las manos de un niño sobre el suelo. Un menor de edad resultó herido de bala durante un asalto ocurrido en el municipio Higüey, provincia La Altagracia. ( FUENTE EXTERNA )

Un niño de apenas dos años resultó gravemente herido por una bala durante un asalto registrado la mañana del domingo en el sector Villa Cerro, municipio Higüey, provincia La Altagracia.

El infante que recibe atenciones médicas en el Hospital Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia, recibió un disparo en el tórax que le provocó un shock hipovolémico y contusión pulmonar.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:10 de la mañana, cuando dos hombres identificados como Wilmer Antonio de la Cruz alias "El Wazón" y Lizandro Gabriel de Jesús, quienes supuestamente, asaltaron a un joven de 25 años, Johan Manuel Castillo Javier, y lo despojaron de una cadena de oro mientras se encontraba frente a su negocio Johan Flow Boutique.

Investigación en curso

Tras cometer el atraco, los agresores huyeron en una motocicleta, realizando varios disparos en dirección a residentes de la zona que intentaron perseguirlos. Uno de esos disparos impactó al niño, quien en ese momento se desplazaba en otra motocicleta junto a su padre, identificado como Dalbert Noncent.

En la escena, miembros de la Policía Científica recolectaron dos casquillos calibre 9mm como parte de las investigaciones.

Los responsables del hecho están siendo buscados activamente por las autoridades policiales.