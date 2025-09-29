Policía identifica escuela en la que Menor Queen y Pamela Sandoval grabaron video obsceno

Imagen de archivo del vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira. ( DIARIO LIBRE. )

La Policía Escolar informó que fue identificada la escuela donde se grabó el video musical de dos creadoras de contenidos digitales conocidas como "Menor Queen" y Pamela Sandoval, alias "Shupamela", el cual ha causado desagrado por su contenido explícito.

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, explicó que la investigación se realizó por instrucciones del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, luego de que circulara el audiovisual en distintas plataformas digitales.

Según detalló, el material fue grabado el pasado 7 de septiembre, alrededor de las 2:00 de la tarde, en la escuela Lilian Portolatín Sosa, ubicada en el sector de Vivienda, en Santo Domingo Oeste.

De acuerdo con el informe de la Policía Escolar, el equipo que acompañaba a las artistas ingresó al centro con ropa considerada apropiada y posteriormente, ya dentro del plantel, se cambió de vestuario para grabar el video.

Pesqueira indicó que al portero del centro se le informó que contaban con un permiso para utilizar las instalaciones, versión que fue desmentida por las autoridades educativas del plantel, informó Diego Pesqueira.

Informe remitido al Ministerio

El informe final de la investigación ya fue remitido al ministro de Educación, quien había advertido que, de comprobarse la grabación en una escuela, se adoptarían las sanciones correspondientes.