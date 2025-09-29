Principal sospechoso de rapto y asesinato de Yostín regresó al barrio tras cometer el crimen

Moradores del barrio Puerto Rico, en Los Mina, entregaron a un hombre acusado de raptar a un menor la noche del sábado, tras regresar al lugar de los hechos. ( DIARIO LIBRE/FÉLIX LEÓN )

Un hecho que ha estremecido a la comunidad del barrio Puerto Rico, en Los Mina, quedó marcado no solo por la violencia del crimen, sino también porque el presunto responsable, identificado como José Antonio Glass, quien supuestamente retornó al barrio horas después de haber raptado y asesinado al niño Yostín Peralta, de 10 años.

De acuerdo con los testimonios, Glass fue visto con un helado en manos llevándose a Yostín la tarde del sábado.

Sin embargo, alrededor de las 9:00 de la noche reapareció en la misma esquina próxima a la vivienda de la familia afectada, como si nada hubiera ocurrido.

Vecinos que lo habían identificado previamente lo cuestionaron sobre el paradero de la persona raptada, pero este se negó a contestar. Las grabaciones de cámaras y los relatos de testigos confirmaron que se trataba del mismo individuo visto horas antes. En medio de la tensión, la multitud lo retuvo y lo entregó a las autoridades.

Investigación en curso

La Policía informó que el imputado, de 57 años, había cumplido 15 años de prisión por abuso sexual cometido en 2009 y que recientemente había salido de la cárcel, residiendo en el sector desde hacía unos tres meses.

El Ministerio Público indicó que será presentado ante la Fiscalía de Atención Permanente de Santo Domingo Este para el conocimiento de medidas de coerción.

Un comunicado conjunto de la institución y la Policía reiteró el compromiso de llevar a la justicia a quienes atenten contra la vida y la integridad de los menores de edad.

Familiares y residentes del sector expresaron indignación y pidieron que no se intente alegar problemas de salud mental como estrategia de defensa. "Él no está loco, sabe lo que hizo", afirmó una de las parientes durante la noche del domingo.

El caso sigue bajo investigación de la Policía y el Ministerio Público, mientras en la comunidad se mantiene el reclamo de justicia y la consternación por la magnitud del crimen y por la insólita decisión del acusado de volver al lugar de los hechos tras consumarlo.