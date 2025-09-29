"Queremos justicia": el clamor de una comunidad dolida por el asesinato del niño Yustín Peralta

Parientes del niño Yustín Peralta en el sepelio. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

La comunidad del barrio Puerto Rico, en el sector Los Mina, Santo Domingo Este, despidió este lunes entre lágrimas, gritos de indignación y llamados de justicia al niño Yustín Peralta, de 10 años, quien fue víctima de rapto, abuso sexual y asesinato.

El sepelio se realizó en el cementerio San Vicente de Paúl, donde decenas de residentes del sector se congregaron para acompañar a la familia y exigir respuestas ante la tragedia. Algunos llegaron en motocicletas, otros en guaguas y muchos a pie, todos con un mismo sentir: dolor e impotencia.

"¡Queremos justicia, queremos justicia!", coreaban al unísono los presentes, mientras los rostros evidenciaban la mezcla de tristeza y rabia por el crimen que ha estremecido a la comunidad.

Los relatos

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/30/sepelio-6dfe0d88.jpg (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

"Yo estoy destrozada. Tengo hijos, tengo sobrinos, y ver la forma en que él lo hizo... lo engañó, se lo llevó. Los videos están ahí", expresó Mélida Pérez, vecina cercana de la familia, quien aseguró haber conocido a Yustín desde que nació.

Pérez relató que este hecho ha dejado una herida profunda en todo el sector.

"Todo el mundo está triste. Era un niño bueno, inocente, que estaba en su escuela... no merecía esto", dijo con voz quebrada.

Rafael Pérez, otro residente del barrio, confesó que desde que ocurrió la tragedia no ha podido conciliar el sueño.

"Llevo dos días sin dormir. Ese niño era muy querido aquí. Todo el mundo lo cuidaba", afirmó.

En cuanto al presunto agresor, José Antonio Glass, los comunitarios aseguran que no era conocido en el sector.

"Nunca lo habíamos visto por aquí, y vino a hacer esto... una desgracia contra un niño que no pudo defenderse", lamentó Pérez.

Una madre inconsolable

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/30/madre-de-nino-f853e1e8.jpg (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Durante el sepelio, Mayelin Peralta, madre del menor, se mantenía sentada frente al panteón donde reposan los restos de su hijo, con la mirada fija en el lugar y sin dejar de llorar.

"Mi hijo cumple años... quería un bizcocho blanco con azul... Ay, mi hijo...", repetía, en medio de un dolor que conmovía, incluso a quienes no la conocían.

Pese al apoyo de vecinos y allegados, Mayelin no dejaba de extender los brazos hacia el cementerio y exclamaba: "¡Ay, mi hijo, ay mi hijo!"

El agresor y el hecho

Por el crimen fue apresado José Antonio Glass, un exconvicto, quien según las versiones engañó a Yostín Peralta con un helado para raptarlo el sábado y luego abusar sexualmente de él y asesinarlo.

El cuerpo del menor fue encontrado la tarde del domingo en una zona boscosa del sector Los Pinos de Sabana Perdida, municipio Santo Domingo Norte.

Antonio Glass había cumplido 15 de sus 57 años de prisión por abusar sexualmente en 2009 de un menor de 15 años, según informó la Policía.

El informe policial indica que cerca de las 9:00 de la noche, casi tres horas después del secuestro y tras presuntamente consumar el crimen, Glass regresó al sector y se acercó a la esquina próxima a la vivienda del niño, como si nada hubiera ocurrido.

Sin embargo, vecinos lo reconocieron y alertaron a las autoridades, mientras él permanecía en silencio sobre el paradero del menor, hasta que su cuerpo fue hallado en una zona boscosa en Sabana Perdida.

El informe de la Subdirección de Investigaciones Criminales (Dicrim) señaló que el menor presentaba traumas en el cuello.

Le conocerán medida de coerción

El conocimiento de la solicitud de medida de coerción a Glass está pautado para este martes, a las nueve de la mañana en el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este.