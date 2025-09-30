×
Accidente de Tránsito

Al menos tres vehículos colisionan en la avenida Kennedy; autoridades investigan el hecho

En la vía solo permanecen restos de cristales, aceite de motor, uno de los camiones involucrados y la yipeta, que también colisionó

    Expandir imagen
    Al menos tres vehículos colisionan en la avenida Kennedy; autoridades investigan el hecho
    Camión involucrado en un accidente de tránsito la mañana de este martes 30 de septiembre, en la avenida John F. Kennedy, próximo a la calle José López. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

    Al menos tres vehículos colisionaron la mañana de este martes en la avenida John F. Kennedy próximo a la calle José López. Hasta el momento, no se ha informado sobre el estado de las personas involucradas en el accidente de tránsito

    Yaquelin Cepeda, quien tiene un puesto de venta de café, té y otras mercancías en la zona, relató que el hecho ocurrió pasadas las 5:00 de la mañana.  

    "Esa patana chocó con un camión de eso de gas y una yipeta que no le dio tiempo a frenar", señaló.  

    En la vía solo permanecen restos de cristales, aceite de motor, uno de los camiones involucrados y la yipeta, que también colisionó. 

    Expandir imagen
    Infografía
    Yipeta involucrada en un accidente de tránsito la mañana de este martes 30 de septiembre, en la avenida John F. Kennedy, próximo a la calle José López. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)
    • Otros testigos indicaron que no saben si hubo heridos, aunque afirmaron que al lugar se presentaron agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), así como ambulancias del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

    ¿Qué dice la Digesett?

    El coronel Rafael Tejada Baldera, vocero de la Digesett, informó a Diario Libre que agentes de la institución realizan un levantamiento en la escena. Asimismo, dijo que "no hay fallecidos".   

