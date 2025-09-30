Capitán de lancha fallece tras ser atropellado por embarcación en playa El Cortecito en Bávaro

Un accidente marítimo ocurrido la mañana de este martes 30 de septiembre cobró la vida de un capitán de lancha en la playa El Cortecito, en Bávaro, provincia La Altagracia, luego de ser atropellado por una embarcación mientras realizaba labores de mantenimiento.

La víctima fue identificada como Freddy Mateo del Carmen, dominicano de 37 años, quien se desempeñaba como capitán de lancha en la compañía Seapro XII.

De acuerdo con el informe médico legal, el fallecimiento se produjo a causa de un shock hipovolémico y múltiples heridas en la hemicara izquierda, cuello y hombro izquierdo.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana, cuando la embarcación "Chanchi", perteneciente a la misma compañía, impactó al hoy occiso mientras este se encontraba en las aguas corrigiendo un desperfecto de la lancha bajo su mando.

Te puede interesar Capturan a ruso que dirigía desde RD una red de desinformación sobre política internacional

A disposición de la justicia

El bote era conducido por David Argenis Lorenzo Chalas, de 34 años, residente en Higüey, quien fue detenido por las autoridades y para ponerlo a disposición de la justicia.

El cuerpo del capitán fue trasladado a la morgue del Centro Médico Punta Cana y posteriormente fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) en San Pedro de Macorís para fines de autopsia.

En el lugar del hecho se presentaron representantes del Ministerio Público, la Policía Nacional, la Armada Dominicana y técnicos de la Policía Científica, quienes asumieron las investigaciones.

La embarcación implicada quedó bajo custodia de la Unidad de la Armada Dominicana en la localidad.