Con el corazón desgarrado, Mayelin Peralta levantó su voz para exigir justicia por la muerte de su hijo Yostín de 10 años con condición especial que fue raptado, violado, asesinado y encontrado en una zona boscosa en Sabana Pérdida, municipio Santo Domingo Norte.

"El niño se fue a jugar, el no salía de ahí de mi casa, de la iglesia a mi casa", expresó entre lágrimas, recordando la rutina de cuidado y protección que siempre le brindó.

Contó que ha sido padre y madre desde que nació su pequeño, sin descuidarse de sus chequeos médicos y se encargó de cada detalle de su vida diaria.

Con la mirada perdida en los recuerdos, narró que el próximo 23 de octubre Yostín cumpliría 11 años. Como cualquier niño, le pidió un bizcocho y una pequeña celebración, ilusión que la tragedia le arrebató para siempre.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/30/whatsapp-image-2025-09-30-at-121048-pm-044f630f.jpeg Mayelin Peralta, madre del niño Yostín de 10 años,hallado sin vida en una zona boscosa de Sabana Pérdida. (DIARIO LIBRE/ MATÍAS BONCOSKY)

Pena máxima

La familia de Yostín, exigió este martes a la espera del conocimiento de solicitud de coerción contra José Antonio Glass, que el imputado enfrente la pena máxima prevista en el Código Penal.

El abogado de los querellantes, Jorge Luis Lorenzo Paulino, confirmó que la acusación fue presentada bajo la figura de homicidio agravado, lo que conlleva una condena de hasta 30 años de prisión.

"No aceptamos un año menos de los 30", dijo.

Crimen

El pasado 27 de septiembre, Mayelin Peralta preparaba la tarde del sábado la cena y un jugo que había comprado dos horas antes, cuando recibió la noticia de que un hombre se había llevado a Yostín del barrio Puerto Rico de Los Mina, en el municipio Santo Domingo Este.

Al principio creyó que el niño, quien tenía una condición especial, estaba jugando con sus amigos. Pero al enterarse de lo ocurrido, dejó la cena y salió a alertar a los vecinos, que iniciaron de inmediato la búsqueda.

Uno de ellos vio a un hombre que lo llevaba con un helado en la mano y pensó que era un pariente.

Más tarde se confirmó que quien lo conducía era José Antonio Glass, un supuesto pedófilo que había cumplido 15 de prisión por abusar sexualmente en 2009 de un menor de 15 años.

No fue hasta la 1:00 de la tarde del domingo, la Policía halló el cuerpo de Yostín en una zona boscosa del sector Los Pinos de Sabana Perdida en Santo Domingo Norte.

El informe de la Subdirección de Investigaciones Criminales (Dicrim) señaló traumas en el cuello del menor.

La Policía Científica recolectó una bola de baloncesto con la que jugaba el niño, un pantalón rojo, unas chancletas negras, un bolígrafo y unos pantaloncillos multicolor.

Estas eran parte de las vestimentas con las que fue vista por última vez Yostín acompañado de su presunto agresor.