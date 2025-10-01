La noche del martes, una adolescente de 15 años resultó herida tras ser abusada y lanzada por un hombre desde el balcón del tercer piso de una vivienda ubicada en el distrito municipal Pantoja, municipio Santo Domingo Oeste.

De acuerdo con el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, por este hecho es perseguido Jacinto Jesús López Terrero, de 33 años, quien además habría abusado sexualmente de la menor.

La institución exhortó al hombre a entregarse "por la vía que entienda pertinente" para responder ante la justicia.

La joven está hospitalizada

Pesqueira explicó que la víctima, cuyo nombre se reserva por asuntos legales, sobrevivió, está ingresada en un centro de salud y ofreció testimonio de la agresión sufrida.

Resultó con traumas severos luego de ser supuestamente lanzada desde un tercer nivel, hecho denunciado por moradores del lugar.

El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes.