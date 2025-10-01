×
Accidente de Tránsito

"Se le fueron los frenos": camión se vuelca en la avenida Ecológica

El conductor, identificado como Ronald de la Cruz, resultó ileso

    Expandir imagen
    Se le fueron los frenos: camión se vuelca en la avenida Ecológica
    Patana accidentada en la avenida Ecológica. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

    Un accidente de tránsito se registró la tarde de este miércoles en la avenida Ecológica Profesor Juan Bosch, cuando un camión que transportaba arena perdió el control al presentar fallas en los frenos y terminó volcado tras impactar un poste del tendido eléctrico.

    El vehículo pesado se deslizó hasta chocar con un poste del tendido eléctrico que, según los reportes, al momento del accidente no transmitía energía, lo que evitó mayores daños.

    Expandir imagen
    [object HTMLTextAreaElement]
    Patana accidentada en la avenida Ecológica. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

    Conductor ileso

    • El conductor, identificado como Ronald de la Cruz, resultó ileso y relató que al fallarle los frenos no pudo maniobrar, por lo que solo intentó minimizar el impacto.

    Agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) se encuentra en el lugar asistiendo al conductor y regulando el tránsito, ya que el accidente ha generado un fuerte embotellamiento en la vía.  

    Hasta el momento, no se reportan otros heridos ni daños significativos adicionales en la zona.

       Apasionada por el periodismo de deporte.