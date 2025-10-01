Arrestan hombre acusado de abuso sexual a menor en Maimón
Un hombre acusado de abuso sexual contra un niño de 10 años, en un hecho ocurrido en el municipio de Maimón, provincia Monseñor Nouel, fue arrestado por miembros de la Policía Nacional.
A través de una nota de prensa, las autoridades informaron que el caso fue respaldado por un diagnóstico médico que confirmó la situación.
El detenido fue identificado como Ángel Orlando Antuna Martínez.
Disposición del MP
En ese sentido, las autoridades señalaron que Antuna Martínez fue puesto bajo disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
En tanto que el caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades.