Arrestan hombre acusado de abuso sexual a menor en Maimón

Ángel Orlando Antuna Martínez, el hombre apresado por las autoridades tras ser acusado de abuso sexual en el municipio Maimón, provincia Monseñor Nouel. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre acusado de abuso sexual contra un niño de 10 años, en un hecho ocurrido en el municipio de Maimón, provincia Monseñor Nouel, fue arrestado por miembros de la Policía Nacional.

A través de una nota de prensa, las autoridades informaron que el caso fue respaldado por un diagnóstico médico que confirmó la situación.

El detenido fue identificado como Ángel Orlando Antuna Martínez.

Disposición del MP

En ese sentido, las autoridades señalaron que Antuna Martínez fue puesto bajo disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

En tanto que el caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades.