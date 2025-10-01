El Ejército detuvo a más de 14 mil haitianos en septiembre durante operativos en varias provincias

Haitianos indocumentados detenidos por el Ejército de República Dominicana (ERD) durante operativos en la frontera. ( FUENTE EXTERNA )

El Ejército de República Dominicana (ERD) informó que durante septiembre de este año fueron detenidos 14,801 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular, como parte de operativos de interdicción, combate al contrabando, trata de personas y tráfico ilícito de mercancías, desarrollados en distintos puntos de la frontera domínico-haitiana.

Según el informe estadístico de la institución, también fueron enviadas al Ministerio Público 70 personas por su presunta vinculación con el tráfico de indocumentados, 11 por contrabando de mercancías ilícitas y tres por otros hechos ilegales.

Los operativos abarcaron diversas provincias fronterizas. Las mayores cifras de detenciones se registraron en:

Dajabón (4,056)

San Juan de la Maguana (2,037)

Elías Piña (2,100)

Independencia (1,675)

Montecristi (1,600)

Santiago Rodríguez (754)

Otras detenciones se realizaron en: Azua (644), Bahoruco (372), Pedernales (447), Valverde (256), San José de Ocoa (338), Puerto Plata (212), Santiago (189), Barahona (98) y en diferentes puntos de Santo Domingo (23).

Cigarrillos ilegales

Además, en el marco de estas operaciones, el Ejército decomisó 2,581,900 unidades de cigarrillos ilegales en distintas provincias del país.

Los mayores decomisos se efectuaron en:

Puerto Plata (1,750,000 unidades)

Valverde (442,400)

Elías Piña (332,000)

Dajabón (26,300)

San Juan de la Maguana (11,200)

Azua (20,000)

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/01/whatsapp-image-2025-10-01-at-93049-am-f1ecd18b.jpeg Cigarrillos ilegales decomisados en distintas provincias del país. (FUENTE EXTERNA)

Vehículos retenidos

Asimismo, durante las intervenciones fueron retenidos 289 vehículos de distintos tipos, incluyendo autobuses, camiones, patanas, yipetas, carros, minibuses y motocicletas, utilizados presuntamente en actividades ilícitas.