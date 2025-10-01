×
Haitianos indocumentados

El Ejército detuvo a más de 14 mil haitianos en septiembre durante operativos en varias provincias

Fueron enviados ante el Ministerio Público 84 personas por tráfico de indocumentados, contrabando ilícito de mercancías y otros delitos

Además, decomisaron más de 2 millones de unidades de cigarrillos introducidos al país de contrabando durante el mismo período

    Expandir imagen
    El Ejército detuvo a más de 14 mil haitianos en septiembre durante operativos en varias provincias
    Haitianos indocumentados detenidos por el Ejército de República Dominicana (ERD) durante operativos en la frontera. (FUENTE EXTERNA)

    El Ejército de República Dominicana (ERD) informó que durante septiembre de este año fueron detenidos 14,801 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular, como parte de operativos de interdicción, combate al contrabando, trata de personas y tráfico ilícito de mercancías, desarrollados en distintos puntos de la frontera domínico-haitiana. 

    Según el informe estadístico de la institución, también fueron enviadas al Ministerio Público 70 personas por su presunta vinculación con el tráfico de indocumentados, 11 por contrabando de mercancías ilícitas y tres por otros hechos ilegales. 

    Los operativos abarcaron diversas provincias fronterizas. Las mayores cifras de detenciones se registraron en: 

    • Dajabón (4,056) 
    • San Juan de la Maguana (2,037) 
    • Elías Piña (2,100) 
    • Independencia (1,675) 
    • Montecristi (1,600) 
    • Santiago Rodríguez (754) 

    Otras detenciones se realizaron en: Azua (644), Bahoruco (372), Pedernales (447), Valverde (256), San José de Ocoa (338), Puerto Plata (212), Santiago (189), Barahona (98) y en diferentes puntos de Santo Domingo (23). 

    Cigarrillos ilegales 

    Además, en el marco de estas operaciones, el Ejército decomisó 2,581,900 unidades de cigarrillos ilegales en distintas provincias del país. 
    Los mayores decomisos se efectuaron en: 

    • Puerto Plata (1,750,000 unidades) 
    • Valverde (442,400) 
    • Elías Piña (332,000) 
    • Dajabón (26,300) 
    • San Juan de la Maguana (11,200) 
    • Azua (20,000)  
    Expandir imagen
    Infografía
    Cigarrillos ilegales decomisados en distintas provincias del país. (FUENTE EXTERNA)

    Vehículos retenidos

    Asimismo, durante las intervenciones fueron retenidos 289 vehículos de distintos tipos, incluyendo autobuses, camiones, patanas, yipetas, carros, minibuses y motocicletas, utilizados presuntamente en actividades ilícitas

