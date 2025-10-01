Hombre muere atropellado por una yipeta cuando se dirigía a su trabajo

Imagen ilustrativa. Un hombre falleció en un accidente de tránsito cuando se trasladaba a su lugar de trabajo. ( FUENTE EXTERNA )

Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un hombre identificado como Domingo Peña Santana, un empleado privado que fue atropellado la mañana del martes mientras se dirigía a su lugar de trabajo.

Según versiones de familiares, Peña Santana salió de su residencia con destino a sus labores cotidianas cuando fue impactado por un vehículo en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades.

El accidente se produjo al ser embestido por una yipeta Suzuki Vitara, color gris, conducida por Clivet Alexander Romero Licairac, de 41 años, abogado y empleado privado, quien resultó ileso en el hecho.

La colisión se registró cuando el vehículo impactó a Peña Santana con la parte frontal derecha, provocándole la muerte inmediata.

Investigan el incidente

El cuerpo fue levantado por el médico legista Dr. Polanco Guzmán, quien certificó el deceso en el lugar del accidente.

Las autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del siniestro, mientras el conductor permanece bajo disposición de la justicia.