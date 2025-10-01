Padre de adolescente lanzada desde tercer piso en Pantoja dice que su hija fue secuestrada y violada

Tercer nivel de la vivienda desde donde un hombre habría abusado y lanzado a una adolescente en el distrito municipal Pantoja, municipio Santo Domingo Oeste. ( DIARIO LIBRE/ STEVEN CURIEL )

El padre de la adolescente de 15 años que fue lanzada desde el tercer piso de una vivienda en el distrito municipal Pantoja, municipio Santo Domingo Oeste, aseguró que su hija fue secuestrada, golpeada y abusada sexualmente antes de que fuera arrojada.

Antonio Cuevas, padre de la menor, explicó a Diario Libre que según le narraron las personas que le dieron los primeros auxilios a la joven, ella contó que fue abordada por un hombre en un vehículo, quien luego la llevó a su casa contra su voluntad.

"Ella le dijo a la persona que el señor la citó, la montó en un vehículo, se la llevó a su casa, luego la secuestró y que no la quiso dejar salir. La despojó de su teléfono y ahí luego le entró a golpes, la violó y ella trató de huir y se acercó al balcón y él la agarró y empujó", relató.

El señor dijo que su hija había conversado por teléfono en dos ocasiones con el presunto agresor, aunque aclaró que no lo conoce. "Supuestamente ella me dijo que fueron dos veces, que ella conversó con él, y cuando ella lo vio personal, no era la misma persona", explicó.

Cuevas indicó que el hecho habría ocurrido alrededor de las 9:35 de la noche del martes.

La adolescente, quien reside con su madre en el municipio Los Alcarrizos, permanece ingresada en el hospital Robert Reid Cabral con una pierna fracturada en dos partes, según informó su padre.

Policía detrás del agresor

Por el hecho es perseguido Jacinto Jesús López Terrero, de 33 años, señalado por la Policía Nacional como principal responsable.

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, confirmó que el hombre también habría abusado sexualmente de la joven e instó a que se entregue "por la vía que entienda pertinente" para responder ante la justicia.

El caso continúa bajo investigación.