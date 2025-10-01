Un intento de robo de celular en el Hospital Marcelino Vélez Santana, en Herrera, fue frustrado por ciudadanos que aguardaban turno en el centro de salud.

El hecho, registrado en video y difundido en redes sociales, muestra cómo varias personas reaccionaron de inmediato al notar que Elvis Rafael Jiménez Castillo, de 44 años, sustraía mediante descuido el teléfono de una mujer que esperaba asistencia médica.

Gracias a la rápida intervención de los presentes, se recuperó el celular y se evitó la huida del responsable, quien fue golpeado por sus captores.

Jiménez Castillo fue entregado por los ciudadanos a la Policía Nacional y será procesado judicialmente por el hecho.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/01/whatsapp-image-2025-10-01-at-114834-am-7202eb14.jpeg Fotografía difundida por la Policía Nacional deElvis Rafael Jiménez Castillo, de 44 años, acusado de robar un celular en elHospital Marcelino Vélez Santana, en Herrera. (FUENTE EXTERNA)

La situación también reabre el debate sobre la seguridad en los hospitales públicos de la República Dominicana, donde pacientes y visitantes han denunciado en múltiples ocasiones la ocurrencia de robos y la necesidad de reforzar la vigilancia en las áreas de emergencia, donde médicos han sido agredidos por familiares de pacientes.