Defensa Civil busca adolescente desaparecido en playa de La Romana

Miembros de la Defensa Civil durante la búsqueda de adolescente en playa Caleta de la provincia La Romana. ( FUENTE EXTERNA )

Un adolescente permanece desaparecido desde el pasado fin de semana en las aguas de la playa Caleta, en la provincia La Romana, según informó la Defensa Civil, que mantiene activa una jornada de búsqueda.

Equipos de la institución, junto a voluntarios y familiares del joven han recorrido diferentes zonas de interés, incluyendo Boquerón, el kilómetro 10 y 14 de Cumayasa, así como otras playas aledañas. Además, las labores se desarrollan en coordinación con la Armada de la República Dominicana.

Hasta el momento, los esfuerzos no han dado resultados positivos. Sin embargo, el organismo de protección civil aseguró su compromiso de continuar con las labores de búsqueda de forma firme y constante, con la esperanza de brindar respuestas a los familiares del desaparecido.

