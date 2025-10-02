Arrestan a acusado de operar red del fallecido narcotraficante Kiko La Quema

Fotografía de Daury Santana difundida por las autoridades mientras era activamente buscado por su vinculación con la red criminal de "Kiko la Quema". ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades arrestaron a un hombre identificado como Daury Santana, alias "Daury la Sustancia", señalado como uno de los supuestos cabecillas de una red de microtráfico que operaba en la provincia San Cristóbal y que era liderada por el fallecido narcotraficante José Antonio Figuereo Bautista, alias "Kiko la Quema".

Santana fue detenido durante un allanamiento realizado en una vivienda ubicada en la calle Cafetal, del sector Los Cocos, en la referida provincia, informa una nota de prensa de la Policía Nacional.

En el lugar, los agentes señalaron que confiscaron 117 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 826 gramos. Además, 38 envolturas de un vegetal que aparenta ser marihuana, con un peso de 169 gramos, una balanza, RD$91,100 en efectivo y otras evidencias.

El operativo fue ejecutado por miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público.

De acuerdo con las autoridades, Daury Santana era buscado mediante varias órdenes judiciales, acusado de delitos como tráfico de drogas, sicariato, homicidios, secuestros, tráfico de armas, entre otros.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/02/whatsapp-image-2025-10-02-at-22005-pm-34422fc2.jpeg Parte de las evidencias ocupadas por las autoridades durante el allanamiento. (FUENTE EXTERNA)

La investigación lo vincula directamente con la estructura criminal que dirigía Kiko La Quema, y presuntamente operaba en los siguientes sectores:

Cambita Garabitos

Lúcida

La Guama

Arroyo María

La Toma

El Cacao

Mucha Agua

Entre otras zonas de San Cristóbal

El detenido será sometido a la justicia en las próximas horas por su presunta participación en múltiples hechos delictivos.

¿Quién fue Kiko la Quema?

El pasado 8 de marzo de 2024, la Policía Nacional confirmó que "Kiko la Quema" fue abatido por agentes policiales en el sector Cambita Garabitos, provincia San Cristóbal.

Era acusado de liderar una poderosa estructura criminal vinculada al tráfico de drogas y armas de alto calibre. Figuraba con múltiples antecedentes, entre ellos, la muerte de Alexander Medrano Colón, de 21 años, ocurrida en Cambita.

En diversas ocasiones, la Policía informó que Kiko la Quema logró escapar de cercos montados por las autoridades.

En su comunidad, algunos residentes lo veían como una especie de Robin Hood, debido a que, supuestamente, imponía control y orden frente a quienes afectaban a la comunidad.