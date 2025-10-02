Encuentran sin vida a una profesora en su residencia en Hato Mayor

Residencia donde fue encontrada sin vida una profesora, en el sector Puerto Rico, provincia Hato Mayor. ( FUENTE EXTERNA )

Una profesora fue encontrada sin vida este jueves en el barrio Proyecto Rondón, del sector Puerto Rico, en la provincia Hato Mayor, hecho que ha motivado el inicio de una investigación por parte de las autoridades.

La víctima fue identificada como Johanna Santana, quien se desempeñaba como docente.

Investigan las causas

Hasta el momento, no se han establecido las causas de su fallecimiento.

Las autoridades continúan con las indagaciones para esclarecer el caso y determinar las circunstancias en que ocurrió la muerte.

Colegas y allegados la describieron como una persona trabajadora, tranquila y alegre, resaltando la pérdida que su partida representa para el sector educativo y la comunidad donde residía.

