Mujer muere tras caer de un cuarto piso mientras pintaba en Bávaro

Una mujer perdió la vida ayer, miércoles, tras caer desde un cuarto piso mientras pintaba las áreas acabadas de una obra en construcción, en el sector Los Corales, Bávaro, provincia La Altagracia.

La fallecida fue identificada como Ermita Simeon, de 34 años, quien residía en la misma zona. Según el informe del médico legista, doctor Polanco Guzmán, la causa de muerte fue un shock hemorrágico ocasionado por los golpes recibidos durante la caída. El hecho ocurrió alrededor de las 11:45 de la mañana.

El cuerpo de la mujer, de nacionalidad haitiana, quedó tendido en el pavimento y fue reconocido por su hermano y compañero de trabajo, Lonsly Simeon.

Al lugar se presentaron autoridades del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional, quienes levantaron el cadáver y ordenaron su traslado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en San Pedro de Macorís.

La fiscal actuante, licenciada Yaskaris Faulkner Castillo, encabezó el proceso de levantamiento junto al primer teniente Franklin Guarionex Díaz Alonzo, oficial investigador, y miembros de la Policía Científica.