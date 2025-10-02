Hombre en estado de embriaguez mata a un vecino y hiere a otro en Dajabón

Lo que debía ser una madrugada tranquila terminó convertida en una tragedia para los residentes del sector La Bomba, en la provincia Dajabón, luego de que un hombre en estado de embriaguez atacara con un arma blanca a dos vecinos, dejando como saldo un fallecido y otro gravemente herido.

La víctima mortal fue identificada como José Agustín Contreras Sánchez, de 65 años, quien murió mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Ramón Matías Mella. Su partida ha dejado un profundo vacío en su familia y en la comunidad, que lo recuerda como un hombre sencillo, trabajador y siempre dispuesto a tender la mano.

"José Agustín era como un hermano para todos, una persona de paz. Esto nos duele demasiado", expresó entre lágrimas una vecina de nombre María Tejada.

Herido bajo pronóstico reservado

En el violento hecho también resultó herido Germán Rodríguez, de 76 años, quien permanece ingresado bajo pronóstico reservado.

El agresor fue identificado como Ricardo, quien, según testigos, llegó en estado de embriaguez a la residencia de su esposa y, en medio de un altercado, desató la tragedia atacando con un arma blanca a los dos hombres.

"Uno nunca piensa que algo así puede pasar tan cerca, en la misma comunidad. Pedimos que se haga justicia y que este caso no quede impune", comentó un comunitario mientras acompañaba a los familiares de la víctima.

Las autoridades profundizan las investigaciones para presentar al agresor ante la justicia.