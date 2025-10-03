Apresan en Barahona a presunto responsable de ultimar a testigo en caso de homicidio en SFM

Richy Alberto Hernández, de 22 años, fue arrestado en la provincia de Barahona. Era buscado por su presunta implicación en la muerte de un hombre que se disponía a testificar en un caso de homicidio ocurrido en agosto de 2025 en San Francisco de Macorís.

La Policía Nacional arrestó a un hombre que era buscado por su presunta implicación en la muerte de otro que se disponía a participar como testigo en una audiencia relacionada con un caso de homicidio en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

Se trata de Richy Alberto Hernández, de 22 años, residente en el Distrito Nacional. Su arresto se produjo mientras se desplazaba a bordo de un vehículo por la avenida principal del municipio de Jaquimeyes, en la provincia Barahona.

El hecho

Según el informe preliminar, Hernández es señalado como el presunto responsable de la muerte por arma de fuego de Luis Gustavo D'Aza, alias "Nini", en un hecho ocurrido la mañana del 26 de agosto de 2025, en las inmediaciones del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís.

El crimen de Luis Gustavo quedó registrado en un video de una cámara de vigilancia.

En la fílmica se observa a un individuo que vestía abrigo negro y pantalón corto disparando a quemarropa contra la víctima a plena luz del día. Tras cometer el crimen, emprendió la huida.

El detenido, arrestado por agentes del Departamento de Inteligencia (Dintel) en coordinación con miembros de la Dirección Regional Sur, fue trasladado bajo custodia a la jurisdicción correspondiente, donde enfrentará los procesos legales establecidos por la ley.

