Apresan a hija del narcotraficante Toño Leña por caso Novasco Real Estate de estafa inmobiliaria

Samayra del Rosario Barreto, hija del narcotraficante Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña), fue detenida el miércoles por su presunta vinculación a una red de estafa inmobiliaria. ( FUENTE EXTERNA )

Una hija del narcotraficante Ramón Antonio del Rosario Puente (Toño Leña) fue detenida el miércoles tras ser vinculada a la red de estafa inmobiliaria desmantelada en la Operación Guepardo y por la cual hay varios apresados.

Samayra del Rosario Barreto es la última arrestada por el caso que se conoce en los tribunales de la región este por alegadamente ser parte del grupo de personas que crearon la empresa de nombre Novasco Real Estate, SRL, con fines de estafar a inversionistas extranjeros y dominicanos residentes en el exterior con interés en proyectos inmobiliarios para su retiro.

Su padre, Toño Leña, guarda prisión en Estados Unidos por narcotráfico desde el 2021 tras ser capturado en Colombia en el 2018. Es uno de los narcotraficantes más mencionados en los últimos años y al que se le atribuye el tráfico de más de 1,400 kilogramos de droga.

Otros arrestos

El miércoles, en horas de la mañana, se arrestó también, por la estafa inmobiliaria, y en varios allanamientos, a Loana Paola Guerrero Milián, quien fungía como contable de Novasco Real Estate, SRL, y al abogado Javier Gustavo Ulloa Bueno, quien, de acuerdo al órgano acusador, "utilizaba el terror para enfrentar a las víctimas que reclamaban la devolución de su dinero".

Asimismo, se detuvo a la master broker de los proyectos simulados Astrid Inmaculada Rydelis Bello.

Según el Ministerio Público, el fraude ascendió a más de 18 millones de dólares y se utilizó también la franquicia de RE/MAX, la cual adquirió la estructura para inspirar confianza entre sus víctimas.

Los apresados en un principio

Por la estafa ya guardan prisión preventiva Marisol Nova Nolasco, Rocío del Alba Rodríguez de Moya e Yves Alexandre Giroux.

En espera de extradición

Otra de la implicada en Operación Guepardo es Loany Lismeiry Ortiz Nova, detenida en Colombia al momento de intentar cruzar Venezuela y se encuentra arrestada desde febrero de 2025, hasta tanto se conozca su proceso de extradición.