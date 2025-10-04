Fallece el reportero gráfico Limbert de León en accidente de tránsito en Santiago

Las autoridades llegaron este sábado al lugar del fatal accidente que cobró la vida del reportero gráfico Limbert de León, de 60 años. ( FUENTE EXTERNA )

Falleció trágicamente este sábado en Santiago el reportero gráfico Limbert de León, de 60 años de edad, tras sufrir un accidente de tránsito en la autopista Duarte, próximo al Aeropuerto Internacional del Cibao.

De acuerdo con versiones preliminares, el comunicador oriundo de Moca, provincia Espaillat, quien laboraba para diversos medios y programas como José Gutiérrez en Radio y TV, habría sufrido un posible infarto mientras conducía, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y se estrellara contra un árbol de palma en la vía.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/04/limbert-de-leon-bbfb450e.jpeg Pertenencias del reportero Limbert de León. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/04/limbert-de-leon-2-17cb735f.jpeg Así quedó el vehículo en el que se transportaba el comunicador. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/04/limbert-de-leon-3-8dbdcc3f.jpeg El árbol de palma contra la que impactó el vehículo de Limbert de León. (FUENTE EXTERNA)

Testigos también refirieron que el automóvil presentó desperfectos mecánicos, lo que habría contribuido al accidente.

El carro salió de la carretera, derribó árboles y sufrió la descomposición de sus llantas delanteras.

Una pérdida en el periodismo local

Limbert de León era reconocido en la prensa de Santiago como un camarógrafo colaborador, profesional y dedicado.

Pertenecía al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en Espaillat y contaba con años de experiencia en la cobertura de noticias y reportajes.

Compañeros de los medios lamentaron profundamente su deceso, destacando que era una persona solidaria y un trabajador incansable en el área de la comunicación audiovisual.

"Limbert siempre estaba dispuesto a ayudar. Es una pérdida irreparable para el periodismo de la región", expresaron comunicadores tras conocer la noticia.

Las autoridades acudieron al lugar para las investigaciones correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Te puede interesar Fallece el fotoperiodista Milton González