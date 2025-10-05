Un hombre muere calcinado tras impactar con un poste del tendido eléctrico

Así quedó la camioneta tras incendiarse a consecuencia del accidente de tránsito ocurrido en la autopista Joaquín Balaguer. ( FUENTE EXTERNA )

Un trágico accidente de tránsito ocurrido la noche de ayer cobró la vida de un hombre en la autopista Joaquín Balaguer, en el tramo correspondiente al municipio Villa González, provincia Santiago.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió cuando una camioneta perdió el control e impactó contra un poste del tendido eléctrico, provocando que el vehículo se incendiara de inmediato.

El conductor murió calcinado dentro de la unidad.

Asistencia

Al lugar del hecho acudieron miembros del Cuerpo de Bomberos de Villa González, encabezados por el coronel Luis Sued, quienes trabajaron para sofocar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otras áreas.

Agentes policiales y de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar la identidad del fallecido y las causas que originaron el fatal accidente.