Un hombre muere calcinado tras impactar con un poste del tendido eléctrico

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar la identidad del fallecido

    Un hombre muere calcinado tras impactar con un poste del tendido eléctrico
    Así quedó la camioneta tras incendiarse a consecuencia del accidente de tránsito ocurrido en la autopista Joaquín Balaguer. (FUENTE EXTERNA)

    Un trágico accidente de tránsito ocurrido la noche de ayer cobró la vida de un hombre en la autopista Joaquín Balaguer, en el tramo correspondiente al municipio Villa González, provincia Santiago.

    De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió cuando una camioneta perdió el control e impactó contra un poste del tendido eléctrico, provocando que el vehículo se incendiara de inmediato.

    El conductor murió calcinado dentro de la unidad.

    Asistencia 

    • Al lugar del hecho acudieron miembros del Cuerpo de Bomberos de Villa González, encabezados por el coronel Luis Sued, quienes trabajaron para sofocar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otras áreas.
    Miembros del Cuerpo de Bomberos y agentes de la Digesett acuden al lugar del accidente. (FUENTE EXTERNA)

    Agentes policiales y de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar la identidad del fallecido y las causas que originaron el fatal accidente.

      Es periodista, egresado de la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde el 2005, residiendo en Santiago. Le gusta servir a los mejores intereses de la sociedad desde su profesión.