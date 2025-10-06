Muere obrero tras caer de un andamio en escuela de Dajabón

Un día de trabajo terminó en tragedia para Adalberto Sánchez Rodríguez, un obrero que perdió la vida tras caer de un andamio mientras realizaba labores de construcción en la escuela Francisco Ureña Canela,ubicada en Dajabón.

Según narró un compañero, el accidente ocurrió cuando ambos intentaban mover una pieza metálica que se desequilibró, provocando que Adalberto perdiera el control y cayera desde una considerable altura. El trabajador, supuestamente, no llevaba puesto el arnés de seguridad, lo que agravó el impacto de la caída.

Fue trasladado de urgencia al Hospital Matías Ramón Mella, donde los médicos le diagnosticaron trauma torácico moderado y trauma craneoencefálico severo. A pesar de los esfuerzos del personal de salud, falleció poco después.

Investigan el hecho

El hecho ha causado consternación entre compañeros y allegados del fallecido, quienes lo describen como un hombre trabajador y responsable, dedicado a su familia y a las labores de construcción que realizaba para ganarse la vida.

Las autoridades investigan las circunstancias del accidente y si se cumplieron las medidas de seguridad establecidas para este tipo de trabajos en altura.