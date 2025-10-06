Incendio devora una discoteca en Verón–Punta Cana

Bomberos durante las labores de sofocar el incendio en una discoteca de Verón, provincia La Altagracia. ( FUENTE EXTERNA )

Un incendio registrado la tarde del domingo afectó parte de la discoteca "La Canelilla", ubicada en la zona de Domingo Maíz, en el distrito municipal Verón–Punta Cana, en la provincia La Altagracia, sin que se reportaran personas lesionadas.

El fuego, ocurrido alrededor de las 3:28 de la tarde, fue notificado al Cuerpo de Bomberos de Verón–Punta Cana, que de inmediato envió al lugar la unidad B-03 de la estación X-1, comandada por el raso N. Castro.

Al llegar, los bomberos encontraron la parte delantera de la pista del establecimiento envuelta en llamas.

El local, construido principalmente de madera y cana, presentaba un alto riesgo de propagación del fuego. No obstante, la rápida respuesta de las unidades permitió evitar que las llamas alcanzaran el área de la barra, preservando una parte significativa de la estructura.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/06/whatsapp-image-2025-10-06-at-114919-am-60a974a6.jpeg Incendio en una discoteca de Verón, provincia La Altagracia. (FUENTE EXTERNA)

Autoridades presentes

Durante las labores de extinción, los bomberos solicitaron apoyo a otras instituciones, entre ellas la Policía Nacional, la Dirección Central de Investigación del Dicrim, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el Consorcio Energético Punta Cana – Macao (CEPM) y unidades médicas, debido al riesgo que representaba la presencia de electricidad activa en el área.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/06/whatsapp-image-2025-10-06-at-114921-am-d196233d.jpeg Bomberos durante las labores de sofocar el incendio en una discoteca de Verón, provincia La Altagracia. (FUENTE EXTENA)

En el lugar del siniestro se encontraba el encargado del negocio, Santiago "Siri" Calderón, quien colaboró con las autoridades en la protección de las pertenencias y mercancías no afectadas.

El Cuerpo de Bomberos de Verón–Punta Cana reiteró su compromiso con la atención oportuna de emergencias y agradeció la cooperación interinstitucional que permitió controlar el incendio sin víctimas ni mayores daños materiales.