Balacera durante teteo que se extendió hasta la mañana en Santiago deja dos muertos y varios heridos

Las víctimas han sido identificadas como Scory Manuel Tejeda, de 23 años, y la otra solo como "Capital" durante el teteo en Santiago. ( ANEUDY TAVÁREZ )

Dos personas murieron y varias resultaron heridas durante un tiroteo ocurrido la mañana de este lunes en medio de un teteo en el sector Pueblo Nuevo, de Santiago.

Una de las víctimas fue identificada como Scory Manuel Tejeda, de 23 años, y la otra solo como Capital.

Varios heridos

Mientras que los heridos aún no han sido identificados por las autoridades.

De acuerdo con informaciones preliminares, el hecho se produjo alrededor de las 6:00 de la mañana, durante un enfrentamiento a tiros entre grupos rivales en momentos en que se desarrollaba una fiesta callejera en la calle Anacaona casi esquina Libertad de la referida barriada.

¿Qué es un teteo?

En República Dominicana, "teteo" es un término coloquial que se usa para referirse a una fiesta improvisada en la vía pública, que a menudo implica música, baile y consumo de alcohol.