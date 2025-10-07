Mujer recibe dinero y nota que le indica comprar la caja donde enterrará a su esposo desaparecido

Mujer recibe sobre con dinero y nota que le ordena comprar la caja donde enterrará a su esposo desaparecido. ( FUENTE EXTERNA. )

Una mujer denunció este martes haber recibido un sobre con una suma de dinero no especificada, el teléfono celular y la cédula pertenecientes a su esposo desaparecido, acompañado de una nota que le indicaba usar los recursos para comprar "la caja de muerto".

Yohanny Diloné relató que el paquete fue dejado la mañana de ayer lunes en la puerta de su residencia en el sector Cienfuegos, del distrito municipal Santiago Oeste.

Indica que en el mensaje se le informaba además que su pareja, Modesto Marmolejos del Rosario, de 52 años, "está en el canal de riego Ulises Francisco Espaillat".

Desaparecido desde el sábado

Diloné explicó que desde el sábado 4 de octubre desconoce el paradero de Marmolejos, quien trabaja en una empresa de envíos puerta a puerta y no se ha presentado a su labor desde entonces.

La mujer dijo que tras recibir el sobre acudió de inmediato a la Policía Nacional y a la Fiscalía de Santiago para formalizar la denuncia.

Pidió a las autoridades profundizar en la investigación para determinar la procedencia del paquete y el contenido del inquietante mensaje.

"Estoy desesperada, no sé nada de él", expresó visiblemente angustiada.

Yohanny Diloné y otros familiares de Modesto Marmolejos se mantienen con la esperanza de hallarlo con vida.