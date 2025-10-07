Tres individuos a bordo de un carro blanco despojaron de sus pertenencias a varios menores de edad que se encontraban jugando en la galería de una residencia, en el municipio de Villa Hermosa, provincia de La Romana.

En un video que circula en las redes sociales, se observa el momento en que dos de los tres hombres se desmontan del vehículo y se dirigen hasta donde se encuentran los menores, a quienes sorprenden y despojan de sus pertenencias personales.

Tras cometer el hecho, los delincuentes abordaron nuevamente el carro y emprendieron la huida, dejando a los niños en estado de pánico.

Autoridades investigan el caso

La Dirección Regional Este de la Policía Nacional informó que el caso está siendo manejado por la División de Investigación Criminal (Dicrim), cuyos agentes profundizan en las pesquisas con el objetivo de identificar y poner a disposición de la justicia a los responsables de este hecho.

También dijo que, por el momento, no se ha recibido denuncia formal relacionada con este suceso.

La Policía Nacional hizo un llamado a las posibles víctimas o testigos de este hecho a acudir a la dotación más cercana o comunicarse con las autoridades competentes para ofrecer cualquier información que ayude a esclarecer el caso.