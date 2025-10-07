×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
asalto en La Romana
asalto en La Romana

VIDEO | Tres individuos asaltan a unos niños en la galería de una casa en Villa Hermosa

Tras cometer el hecho, los delincuentes abordaron nuevamente el carro y emprendieron la huida, dejando a los menores en estado de pánico

  • Andreina Chalas Jiménez - Twitter
  • Andreina Chalas Jiménez - Facebook

Tres individuos a bordo de un carro blanco despojaron de sus pertenencias a varios menores de edad que se encontraban jugando en la galería de una residencia, en el municipio de Villa Hermosa, provincia de La Romana.

En un video que circula en las redes sociales, se observa el momento en que dos de los tres hombres se desmontan del vehículo y se dirigen hasta donde se encuentran los menores, a quienes sorprenden y despojan de sus pertenencias personales.

Tras cometer el hecho, los delincuentes abordaron nuevamente el carro y emprendieron la huida, dejando a los niños en estado de pánico.

RELACIONADAS

Autoridades investigan el caso

La Dirección Regional Este de la Policía Nacional informó que el caso está siendo manejado por la División de Investigación Criminal (Dicrim), cuyos agentes profundizan en las pesquisas con el objetivo de identificar y poner a disposición de la justicia a los responsables de este hecho.

  • También dijo que, por el momento, no se ha recibido denuncia formal relacionada con este suceso.

La Policía Nacional hizo un llamado a las posibles víctimas o testigos de este hecho a acudir a la dotación más cercana o comunicarse con las autoridades competentes para ofrecer cualquier información que ayude a esclarecer el caso.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.