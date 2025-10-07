Un hombre resulta herido tras supuesto enfrentamiento con la Policía en Sabana de la Mar

Agentes de la Policía Nacional realizaron un operativo en Sabana de la Mar, Hato Mayor, donde resultó herido un hombre y se ocuparon armas, drogas y dinero en efectivo. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre resultó herido tras un supuesto enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional durante un operativo preventivo realizado en el municipio Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor, donde además fueron arrestadas dos personas y se ocuparon armas, drogas y dinero en efectivo.

Los detenidos fueron identificados como Esfrailin González Solano, de 27 años, residente en el sector Palo de Azúcar de esta ciudad, y Eduardo Luis Guzmán Sánchez, residente en el sector Los Multis del referido municipio.

Este último resultando herido de bala en el costado derecho durante el intercambio de disparos con los agentes, según diagnóstico médico.

Guzmán Sánchez permanece recibiendo atenciones médicas bajo custodia policial.

El hecho

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió mientras miembros de la División de Investigación (Dicrim), junto a agentes de la Policía Preventiva y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), realizaban un operativo en el sector La Almendra.

Al notar la presencia policial, los individuos habrían atacado a tiros a los agentes, quienes respondieron a la agresión, resultando herido uno de los sospechosos.

Durante la intervención, las autoridades informaron que ocuparon una pistola con numeración ilegible, un bulto negro que contenía dos porciones de un polvo blanco presumiblemente cocaína, una porción de un vegetal verde presumiblemente marihuana, un radio de comunicación y 1,700 en efectivo.

Tanto los detenidos como las evidencias fueron enviados a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes.

