Escena escalofriante: cadáver de hombre reportado desaparecido estaba atado de pies, manos y cuello

Las autoridades realizaron la tarde de este miércoles el levantamiento del cadáver del señor Modesto Marmolejos, quien estaba desaparecido desde el pasado sábado 4 de octubre. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

La escena hallada este miércoles en el canal de riego Los Altos de Jicomé, en la provincia Valverde, era escalofriante. El cuerpo de Modesto Marmolejos del Rosario, de 52 años, quien fue reportado desaparecido desde el pasado sábado 4 de octubre, fue encontrado atado de pies, manos y cuello, con múltiples signos de violencia.

El hallazgo confirmó lo que la mañana del lunes 6 parecía una advertencia macabra, cuando la esposa del occiso, Yohanny Diloné, recibió un sobre anónimo en la puerta de su vivienda, ubicada en el sector Cienfuegos de la provincia Santiago.

La mujer denunció que dentro del paquete había una tarjeta bancaria, el teléfono celular y la cédula de identidad de Marmolejos, junto a una nota que le ordenaba utilizar los recursos para comprar "la caja de muerto".

El mensaje también indicaba que el cuerpo de su esposo se encontraba en el canal de riego Ulises Francisco Espaillat.

Golpes en distintas partes del cuerpo

El hallazgo del cadáver, sin embargo, se produjo en otro canal: Los Altos de Jicomé. Fueron obreros que trabajan en la Circunvalación de Navarrete quienes lo avistaron alrededor de las 9:00 de la mañana de hoy. Las autoridades realizaron el levantamiento cerca de la 1:00 de la tarde.

El médico legista que acudió al lugar confirmó que la víctima presentaba golpes en distintas partes del cuerpo y que la causa de la muerte fue violenta.

Indicó que, al momento del levantamiento, Marmolejos tenía entre cinco y diez horas de fallecido, por lo que se presume que cuando su esposa recibió el sobre, aún estaba con vida.

La fiscal Yeilyn Durán explicó que el cadáver presentaba "mucha violencia" y señaló que el caso se encuentra bajo investigación.

Las autoridades profundizan las pesquisas para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables de la muerte de Marmolejos del Rosario, quien laboraba en una empresa de envíos puerta a puerta y no se había presentado a su trabajo desde el día de su desaparición.