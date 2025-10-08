Miembros del Ejército de República Dominicana (ERD) interceptaron un camión en el que eran transportados siete haitianos indocumentados ocultos dentro de tanques de plástico, en el Puesto de Chequeo Pedro Corto, provincia San Juan de la Maguana.

El vehículo, Daihatsu rojo, placa L173135, era conducido por el dominicano Eulogio Mesa Alcántara, de 48 años, quien estaba acompañado de un individuo solo identificado como Méndez Solano, sin documentos de identidad al momento de la detención.

Trasladados a la fortaleza

Durante la inspección, las autoridades detectaron a los siete extranjeros, todos en condición migratoria irregular.

Los detenidos, junto al camión y los ocupantes, fueron trasladados a la Fortaleza General José María Cabral del ERD, donde se realizarán los procedimientos legales correspondientes.