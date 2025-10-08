Hallan cadáver de hombre luego de que esposa recibiera dinero anónimo para comprar "caja de muerto"

Fotografía de archivo de Modesto Marmolejos, cuyo cadáver fue hallado este miércoles 8 de octubre en la provincia Valverde. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades encontraron en el distrito municipal Jicomé, provincia Valverde, el cadáver de Modesto Marmolejos del Rosario, de 52 años, un hombre que fue reportado desaparecido desde el pasado sábado 4 de octubre.

El hallazgo se produce apenas horas después de que su esposa, Yohanny Diloné, denunciara haber recibido un sobre anónimo en la puerta de su residencia, ubicada en el sector Cienfuegos, provincia Santiago.

El paquete contenía una suma de dinero no especificada, el teléfono celular y la cédula de identidad de Marmolejos, junto a una nota que le ordenaba utilizar los recursos para comprar "la caja de muerto".

Según relató Diloné, el mensaje también indicaba que el cuerpo de su esposo se encontraba en el canal de riego Ulises Francisco Espaillat. Tras recibir el sobre, la mujer acudió de inmediato a la Policía Nacional y a la Fiscalía de Santiago para formalizar la denuncia.

Respuestas claras

Un informe preliminar confirma que el cadáver fue encontrado en un canal de riego, aunque aún no se ha establecido oficialmente si corresponde al mismo lugar que decía la nota.

El hombre laboraba en una empresa de envíos puerta a puerta y no se ha presentado a su trabajo desde el día de su desaparición.

Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer el origen del mensaje, la identidad del remitente y confirmar la identidad del cuerpo encontrado. Mientras tanto, los familiares de Marmolejos mantienen la esperanza de obtener respuestas claras.