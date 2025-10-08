×
Hato Mayor
Hato Mayor

Hombre mata a expareja en Hato Mayor y luego se entrega a la Policía

El hombre habría utilizado un arma blanca para cometer el hecho

Hombre mata a expareja en Hato Mayor y luego se entrega a la Policía
Autoridades investigan la muerte de una mujer de 42 años en Hato Mayor, presuntamente a manos de su expareja, quien luego se entregó a la Policía.

Un hombre le quitó la vida a expareja y posteriormente se entregó a las autoridades, en un hecho ocurrido en la comunidad de Piñita, en la carretera Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor.

La víctima fue identificada como Mosselene Lorence, de 42 años y nacionalidad haitiana, quien presuntamente fue asesinada a manos de su expareja, el también haitiano Arnot Bolse, de 43 años.

Con arma blanca

  • De acuerdo con el informe preliminar, el hombre utilizó un arma blanca para cometer el hecho.

Las autoridades competentes realizaron el levantamiento del cuerpo e informaron que el caso se encuentra bajo investigación para determinar las circunstancias que rodearon el suceso.

TEMAS -
Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.