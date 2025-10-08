Ultiman a dos hermanos cuando llegaban a su vivienda en Santiago
El caso es investigado por la Policía Nacional y el Ministerio Público
Dos hermanos fueron ultimados a tiros la noche de ayer, martes, en la comunidad San José Afuera, del municipio Baitoa, en la provincia Santiago.
Las víctimas fueron identificadas como Freddy Minier Sandoval, de 39 años, y Robert Alexander Minier Sandoval, de 38.
Según versiones, los hermanos fueron atacados por desconocidos cuando se disponían a entrar a su residencia tras salir del gimnasio.
Sus cuerpos fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes de autopsia.
- De acuerdo con familiares, el ataque podría estar vinculado a un conflicto personal con uno de los hermanos, ya que los agresores no se llevaron pertenencias de las víctimas y huyeron inmediatamente después del hecho.
Investigan el hecho
La Policía Nacional y el Ministerio Público trabajan para identificar y apresar a los responsables.
Moradores de San José Afuera expresaron su consternación por el doble homicidio.
Aseguraron que los hermanos Minier eran personas trabajadoras y apreciadas en la comunidad.