Ultiman a dos hermanos cuando llegaban a su vivienda en Santiago

Ambulancia del Inacif donde se trasladan los cuerpos de los hermanos asesinados en San José Afuera, Santiago para fines de autopsia. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Dos hermanos fueron ultimados a tiros la noche de ayer, martes, en la comunidad San José Afuera, del municipio Baitoa, en la provincia Santiago.

Las víctimas fueron identificadas como Freddy Minier Sandoval, de 39 años, y Robert Alexander Minier Sandoval, de 38.

Según versiones, los hermanos fueron atacados por desconocidos cuando se disponían a entrar a su residencia tras salir del gimnasio.

Sus cuerpos fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes de autopsia.

De acuerdo con familiares, el ataque podría estar vinculado a un conflicto personal con uno de los hermanos, ya que los agresores no se llevaron pertenencias de las víctimas y huyeron inmediatamente después del hecho.

Investigan el hecho

La Policía Nacional y el Ministerio Público trabajan para identificar y apresar a los responsables.

Moradores de San José Afuera expresaron su consternación por el doble homicidio.

Aseguraron que los hermanos Minier eran personas trabajadoras y apreciadas en la comunidad.