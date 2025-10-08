×
Doble homicidio

Ultiman a dos hermanos cuando llegaban a su vivienda en Santiago

El caso es investigado por la Policía Nacional y el Ministerio Público

Ultiman a dos hermanos cuando llegaban a su vivienda en Santiago
Ambulancia del Inacif donde se trasladan los cuerpos de los hermanos asesinados en San José Afuera, Santiago para fines de autopsia. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Dos hermanos fueron ultimados a tiros la noche de ayer, martes, en la comunidad San José Afuera, del municipio Baitoa, en la provincia Santiago.

Las víctimas fueron identificadas como Freddy Minier Sandoval, de 39 años, y Robert Alexander Minier Sandoval, de 38.

Según versiones, los hermanos fueron atacados por desconocidos cuando se disponían a entrar a su residencia tras salir del gimnasio.

Sus cuerpos fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes de autopsia.

  • De acuerdo con familiares, el ataque podría estar vinculado a un conflicto personal con uno de los hermanos, ya que los agresores no se llevaron pertenencias de las víctimas y huyeron inmediatamente después del hecho.
Investigan el hecho

La Policía Nacional y el Ministerio Público trabajan para identificar y apresar a los responsables.

Moradores de San José Afuera expresaron su consternación por el doble homicidio.

Aseguraron que los hermanos Minier eran personas trabajadoras y apreciadas en la comunidad.

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.