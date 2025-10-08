Se registra triple choque en la carretera Sánchez; no reportan heridos

Vehículos involucrados en el accidente de tránsito en la carretera Sánchez, mientras varias personas observan el hecho. ( FUENTE EXTERNA )

Un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este miércoles en la carretera Sánchez, a la altura de la comunidad de Galión, en el segundo puente, provocó la obstrucción del paso vehicular.

El hecho involucró una patana y dos camiones, en una colisión que no dejó personas lesionadas ni fallecidas, solo daños materiales.

En un video se observa cómo los vehículos involucrados quedaron atascados en el puente, obstaculizando la vía. En el lugar también se aglomeraron personas que se acercaron a grabar y a observar la escena.

Según reportes, la colisión ocurrió entre las dos y tres de la madrugada, generando un bloqueo total del tránsito en ambas direcciones debido a la posición en que quedaron los vehículos tras el impacto.

Restablecen el tránsito

Miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) acudieron al lugar para realizar el procedimiento correspondiente, levantar los reportes y gestionar la movilización de los vehículos.

El vocero de la Digesett, coronel Rafael Tejeda Baldera, informó que a tempranas horas de la mañana los tres vehículos involucrados fueron removidos, permitiendo restablecer el flujo del tránsito en la zona y hacia el sur.