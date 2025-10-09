×
Drogas
Drogas

Arrestan hombre con drogas, arma de fuego y dinero durante allanamiento en Dajabón

El arrestado es identificado como Jasel Manuel Báez Paula alias "Yasel"

    Expandir imagen
    Arrestan hombre con drogas, arma de fuego y dinero durante allanamiento en Dajabón
    Momento en que miembros de la DNCD trasladan a un hombre tras ser arrestado durante un allanamiento en el que ocuparon drogas en Loma de Cabrera, Dajabón. (FUENTE EXTERNA)

    Un hombre identificado como Jasel Manuel Báez Paula alias "Yasel", fue arrestado durante un allanamiento realizado por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público en el municipio de Loma de Cabrera, provincia Dajabón.

    Según informaron las autoridades a través de una nota de prensa, el operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la calle General Sotero Blanco, donde fueron incautados 221.1 gramos de presunta cocaína, 17.8 gramos de marihuana y 43.8 gramos de crack.  

    Otras evidencias ocupadas

    También se ocupó: 

    • Un arma de fuego calibre 9mm con su cargador
    • Varias cápsulas
    • Un radio de comunicación
    • La suma de 607,750 pesos en efectivo
    • Cuatro balanzas 
    • Un celular
    • Una bocina 
    • Fundas plásticas 
    Las autoridades informaron que las investigaciones continúan a través de los organismos internos de inteligencia para determinar si hay otros implicados en la presunta red, con el objetivo de arrestarlos y ponerlos a disposición de la justicia.

    Expandir imagen
    Infografía
    Parte de las evidencias ocupadas por las autoridades durante el allanamiento. (FUENTE EXTERNA)

    En tanto, Báez Paula será sometido a la justicia en las próximas horas por violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

