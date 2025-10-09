Hombre con antecedentes de violación sexual es arrestado en Santiago por dos nuevos casos

Un hombre fue arrestado en Santiago bajo la acusación de violación sexual, quien en los años 2006 y 2012 fue procesado por los mismos delitos. ( IMAGEN ILUSTRATIVA )

Un hombre fue arrestado en Santiago acusado de haber violado sexualmente a al menos dos mujeres.

El detenido fue identificado como Lorenzo Parra Acevedo, quien ya había sido procesado por delitos similares en años anteriores.

De acuerdo con una fuente ligada a la investigación, Parra Acevedo abordaba a las víctimas en las inmediaciones del recinto La Barranquita de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde se ofrecía a llevarlas en su vehículo. Una vez las mujeres accedían, el hombre las agredía sexualmente.

Las autoridades lograron capturarlo tras un seguimiento de cámaras del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, lo que permitió identificar el vehículo y su conductor.

Denuncias formales

Hasta el momento, se han recibido dos denuncias formales, aunque se sospecha que hay otras mujeres que no han denunciado por temor.

Allegados a las víctimas han pedido a posibles afectadas presentarse ante la Fiscalía de Santiago para que puedan identificar al agresor y fortalecer la acusación.

Desde la Unidad de Violencia de Género del Ministerio Público se preparan los documentos para solicitar medida de coerción contra Parra Acevedo.

En los registros del Ministerio Público figura que el imputado fue procesado por violación sexual en los años 2006 y 2012.

En el primer caso, cuando era miembro de la Policía Nacional, resultó herido de bala durante una persecución en la que murió su compañero, el cabo Francisco Hiraldo del Rosario, tras ser sorprendidos en flagrante delito violando a dos jóvenes que habían raptado en las cercanías de Altamira, Puerto Plata.

Las autoridades exhortaron a cualquier otra posible víctima a denunciar los hechos para garantizar que el acusado enfrente la justicia por todos los casos.